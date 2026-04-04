SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador brasileiro Junior Pena, preso por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) em fevereiro, foi solto.

Apoiador do presidente dos EUA, Donald Trump, o influenciador estava sob custódia em Nova Jersey. Desde então, teve dois pedidos de fiança negados.

Pena publicou um vídeo nas redes sociais após ser solto ontem. Contou que estava na cela, quando um agente entrou procurando por ele e disse: "Freedom" (liberdade, em inglês). "Olha o Junior Pena, aí, solto", afirmou.

Relatou ter sido abraçado pelo oficial, que o orientou a juntar os pertences para ir embora. "A juíza federal acabou de te liberar", teria dito o agente, segundo Pena.

Influenciador foi preso após faltar a uma audiência judicial. No vídeo, o brasileiro disse ter ficado 60 dias custodiado e, neste período, recebido "dois 'nãos' do juiz".

Antes da soltura, Pena havia concordado em ser deportado voluntariamente. Com a decisão, teria de arcar com os custos da viagem de volta ao Brasil e seria acompanhado por agentes de imigração até o momento do embarque.

Junior Pena está nos Estados Unidos há mais de 16 anos. Residente no país desde 2009, o influenciador ganhou notoriedade nas redes sociais por ajudar brasileiros que estão nos EUA ou que têm interesse em se mudar e conseguir trabalho por lá.

Brasileiro se declarou apoiador de Trump. Ao ser questionado, em 2024, em uma rede social se preferia Joe Biden ou o republicano entre os candidatos para assumir a Casa Branca, afirmou que preferia o retorno do atual presidente ao poder. "Sou Donald Trump. Gosto do cara", declarou.

Brasileiro comentou políticas anti-imigração de Trump. Em outra conversa com seguidores, falou sobre o risco de ser deportado. "Queria falar para vocês não ficarem assim tão assustados, tem muita gente assustada. 'Imigração, meu Deus do céu. E agora?'. Tem muitos influenciadores colocando muito medo nos imigrantes sem ter fatos, provas e comprovantes que o fulano foi deportado", afirmou.

Ele avaliou que as pessoas deportadas fizeram alguma coisa errada ou estavam devendo. Pena disse que os imigrantes que foram para lá trabalhar poderiam ficar tranquilos. Meses depois, compartilhou vídeo crítico ao ICE e disse que agentes cometiam "ações desumanas".