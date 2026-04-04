CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Os corpos das quatro vítimas da queda de uma aeronave na sexta-feira (3) em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, passam neste sábado (4) por identificação no Departamento Médico-Legal, em Porto Alegre.

De acordo com nota do IGP (Instituto-Geral de Perícias), "os remanescentes das vítimas estão passando por perícia de identificação por meio da odontologia legal, além da coleta de material para tratamento papiloscópico e análises genéticas".

Assim que confirmados os nomes das vítimas, os remanescentes devem retornar ao PML (Posto Médico Legal) de Osório e estarão disponíveis para os familiares, acrescenta a nota.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre a identidade das vítimas, a Peluzzi Aviation se manifestou publicamente e disse que um dos mortos, Renan Saes, era sócio da empresa. Também morreram o piloto da aeronave, Nélio Passanha, e o casal de empresários Déborah Belanda Ortolani e Luís Antônio Ortolani.

"É com profunda tristeza que nos despedimos do nosso sócio, Renan Saes, e do nosso querido amigo, Nélio Passanha. Estendemos também nossas condolências a Déborah e Luís Ortolani, com os nossos mais sinceros sentimentos", diz nota da empresa especializada na compra e venda de aeronaves executivas. A reportagem ainda tenta contato com representantes da Peluzzi Aviation.

Déborah e Luís eram empresários com atuação no interior de São Paulo e conhecidos pela participação na organização de uma tradicional feira voltada ao setor têxtil, a Feira de Ibitinga.

A Prefeitura de Ibitinga também divulgou uma nota de pesar. "Reconhecidos por sua atuação no setor empresarial, especialmente por sua contribuição à tradicional Feira de Ibitinga, o casal deixa um legado importante para o desenvolvimento econômico e social do município."

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que é ligado à FAB (Força Aérea Brasileira), investiga as causas do acidente. Segundo o órgão, uma equipe foi deslocada de Canoas (RS) para fazer a "coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação".

A queda da aeronave aconteceu por volta das 10h30 de sexta. O monomotor decolou do aeródromo de Capão da Canoa, perdeu altitude logo em seguida e caiu na avenida Valdomiro Cândido dos Reis, que fica em frente à pista de decolagem.

A aeronave caiu em cima de um restaurante, que no momento estava fechado, sem funcionários ou clientes. A queda gerou um incêndio, e o local ficou destruído. Pessoas que estavam em imóveis vizinhos conseguiram sair em segurança.

A Prefeitura de Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, disse que o avião chegou a abastecer na cidade, no Aeroporto Municipal Diomício Freitas, antes de seguir para Capão da Canoa. Em nota, a prefeitura disse que a aeronave partiu de Itápolis (SP), abasteceu em Forquilhinha e seguiu para o aeródromo de Capão da Canoa para pegar mais dois passageiros, que seria o casal de empresários.