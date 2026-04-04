SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de 64 anos foi preso após invadir a calçada e atropelar quatro crianças na tarde de sexta-feira (3), em Diadema, na Grande São Paulo. Dois irmãos morreram no local.

O caso ocorreu na rua Santa Cruz, no bairro Taboão, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o veículo em alta velocidade antes de subir na calçada e atingir as vítimas, que estavam em frente a uma residência. Após o atropelamento, o carro ainda colidiu contra o portão do imóvel e veículos estacionados na via.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o motorista conduzia um Hyundai Creta quando perdeu o controle da direção. Ele foi detido por moradores e agredido antes da chegada da polícia.

As crianças que morreram foram identificadas como Sophia de Oliveira Santos e Isaías de Oliveira Santos, irmãos de 10 e 6 anos. Outras duas crianças foram socorridas com ferimentos e levadas a hospitais da região. Não havia atualização sobre o estado de saúde delas até a publicação deste texto.

Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa e dificuldade para se manter em pé. De acordo com a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas exames clínicos realizados posteriormente indicaram ingestão de álcool.

Em depoimento, o motorista afirmou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir e disse que se confundiu com os pedais do carro automático. Ele também alegou que o acelerador teria travado no momento do acidente.

A Polícia Civil investiga o caso e avalia a tipificação do crime. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Neste sábado (4), a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva após audiência de custódia. A investigação segue em andamento.