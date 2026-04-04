SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Caixa realizou neste sábado (4) o sorteio do concurso 2992 da Mega-Sena.

Os números sorteados foram 17-49-33-04-23-36.

O prêmio estimado é de R$ 9 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

COMO FAÇO PARA PARTICIPAR DO PRÓXIMO SORTEIO DA MEGA-SENA?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.

QUANTO CUSTA APOSTAR NA MEGA-SENA?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.