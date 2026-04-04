SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu neste sábado (4) o prédio histórico onde funciona o Instituto Estadual de Educação Doutor Caetano Munhoz da Rocha em Paranaguá, cidade litorânea do Paraná. As chamas tiveram início por volta das 12h e se espalharam rapidamente por estruturas de madeira do edifício, provocando o colapso do telhado.

A edificação de 1927 é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná desde 1991. A unidade conta com 1.635 alunos matriculados em 53 turmas, sendo sua grande maioria de estudantes do ensino médio.

Não houve vítimas, e as chamas foram controladas ainda no final da tarde pelos 45 bombeiros e brigadistas de empresas da região que atuaram na ocorrência, segundo a Secretaria da Segurança Pública do governo Ratinho Junior (PSD).

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros do Paraná, além de outras três das brigadas de empresas locais, e dois caminhões pipa da prefeitura foram utilizadas no combate ao fogo, também segundo a secretaria.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Científica e pela Polícia Civil, acrescentou o órgão.

Morador dos arredores, o produtor audivisual Wilson Leandro, 43, disse à Folha que o incêndio teve início na parte inferior do imóvel e rapidamente chegou ao telhado. "A estrutura externa é de tijolos, mas dentro é tudo de madeira; o fogo começou de baixo e foi pegando em tudo, sem trégua, os bombeiros não deram conta", relata.

Após o controle das chamas e a liberação da área, será feito um balanço dos danos para definir as providências necessárias. Para a continuidade das aulas existe a possibilidade de realocar os estudantes para outras unidades, segundo nota publicada na página do Governo do Paraná.

A gestão Ratinho Junior afirma ter determinado a criação de uma força-tarefa para avaliar os danos e dar incício à restauração.

"Que a Secretaria da Educação avalie a dimensão dos danos para que possamos investir o que for necessário, fazendo com que este grande símbolo da educação paranaense volte a atender os nossos alunos o mais rápido possível", afirmou o governador, em nota.

Segundo informações da Secretaria de Cultura de Paranaguá, o edifício possui 24 salas de aula, entre outras dependências, e conservava em seu interior um altar em estilo barroco. É também a mais tradicional instituição de ensino público do Paraná, considerado um monumento da cultura local.