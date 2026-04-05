Parcerias em pesquisa

Gatto ressaltou que o Parque da Floresta Negra, na Alemanha, é uma referência em pesquisa. Ele comparou que, em uma área de 10 mil hectares, o parque alemão tem 500 estações de monitoramento de biodiversidade, enquanto, no Pico da Neblina, não há nenhuma, em uma extensão de 2,3 milhões de hectares.

A gente quer trazer essa expertise e esse apoio técnico-financeiro para dentro do parque, para começar o monitoramento de fauna e flora e de animais ameaçados, informou.

Cassiano Gatto adiantou que, por meio do acordo de cooperação firmado pelo ICMBio e o Parque Nacional da Floresta Negra, podem ser estabelecidos também protocolos para o desenvolvimento de pesquisas que levem em consideração o desejo das populações locais de participar das discussões sobre o monitoramento do território e o resgate do conhecimento tradicional. O chefe do parque nacional acrescentou que a parceria tem potencial de ensinar os alemães a trabalhar com comunidades tradicionais e seus saberes.

Para o chefe do Parque Nacional do Itatiaia, Felipe Mendonça, a participação na exposição representa o fortalecimento da atuação internacional das unidades de conservação e o reconhecimento das ações desenvolvidas junto à comunidade local, principalmente na educação ambiental e nas iniciativas de inclusão.

A gente entende que esse diálogo entre países só fortalece mais a nossa gestão do parque e do ICMBio, como um todo, com a troca de experiências. Tem muitas coisas que a gente tem a aprender com eles, e muitas outras que eles têm que aprender com a gente. A gente está muito feliz com a exposição, contou em entrevista à Agência Brasil.

Estão falando das florestas brasileiras através do Itatiaia e do Pico da Neblina. Para nós é uma honra. A gente quer que muitas agendas saiam deste acordo.

COP30

A exposição resulta de uma parceria internacional entre Brasil e Alemanha, fechada durante a COP30, que ocorreu em novembro de 2025, em Belém, no Pará. A intenção é promover o intercâmbio de experiências em gestão de áreas protegidas e práticas sustentáveis.

A exposição alerta também para a importância das florestas na regulação do clima global. Felipe Mendonça destacou a importância de mitigar impactos causados pelas mudanças climáticas e os desequilíbrios ambientais.

No caso dos alemães, ele cita que a quantidade de dias de neve na Alemanha está diminuindo e uma espécie de besouro nativo tem causado estragos nas florestas do país. Além disso, os focos de incêndio são uma questão relevante para o parque da Alemanha.

A gente tem um know how de manejo integrado do fogo aqui no Brasil. Temos muito a ensinar não só para eles como para outros países".

"Ao mesmo tempo, eles têm muito a nos ensinar no monitoramento ambiental, reconheceu, adiantando que já estão previstas videoconferências, no primeiro momento, para a troca de informações sobre monitoramento ambiental e o manejo integrado do fogo.

Participação de crianças

Entre as peças que fazem parte da mostra, o Parque Nacional do Itatiaia levou desenhos de crianças da rede de ensino público do entorno da unidade de conservação que participam do programa de visitação escolar. Os trabalhos demonstram, de forma sensível, as suas vivências e percepções sobre a natureza e a biodiversidade local.

A exposição tem ainda trabalhos desenvolvidos por jovens e adultos com deficiência intelectual que frequentam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O chefe do Parque, Felipe Mendonça disse que a presença desse público evidencia o compromisso do Parque com a inclusão, a acessibilidade e a democratização do acesso às experiências em áreas naturais.

O próximo passo seria eles fazerem isso também com as crianças alemãs para a gente expor aqui no nosso centro de visitante e no Pico da Neblina também.