SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu neste sábado (4) após acidente aéreo em uma área de mata, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

Homem pilotava um ultraleve quando caiu numa área de mata. De acordo com Corpo de Bombeiros, região fica próxima ao Moinho Ortolan.

Vítima foi identificada como Eldro Sottili, 44. Serviços de emergência foram acionados, mas piloto não resistiu à queda. A área foi isolada e partes da aeronave foram levadas para perícia.

A reportagem tentou contato com a SSP-RS (Secretaria de Segurança Pública e do RS) e a Polícia Civil para informações sobre investigação. Até o momento, não houve retorno.