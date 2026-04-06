A partir desta segunda-feira (6), a Rádio Nacional da Amazônia estreia o especial Abril Indígena em seu Serviço Internacional com programetes em inglês e espanhol que vão ao ar diariamente às 4h50, 7h20 e 22h50. Os conteúdos são voltados ao público de outros países que acompanham a programação via ondas curtas. As peças abordam as histórias, culturas, línguas, movimentos, resistência e expressões artísticas dos povos indígenas.
Os tradicionais programas da Rádio Nacional da Amazônia também vão enfatizar a pauta indígena no mês de abril. Os conteúdos vão pautar as edições dos programas diários Mosaico (12h30), Nacional Jovem (13h30), Tarde Nacional (15h) e Viva Maria (11h e 16h05). O Natureza Viva, que vai ao ar às 9h dos domingos, também repercute o tema.
Entre os assuntos, está o Acampamento Terra Livre maior mobilização indígena da América e Latina que ocorre entre os dias 5 e 11 de abril, em Brasília (DF). Com o tema Nosso futuro não está à venda: a resposta somos nós, o encontro deste ano deve reunir milhares de indígenas de diversas regiões do país para discutir direitos territoriais, políticas públicas e os desafios enfrentados por eles diante do atual cenário político e ambiental.
Os programas Mosaico, Nacional Jovem e Natureza Viva também ganham transmissão pelas ondas da Rádio Nacional do Alto Solimões.
Serviço Rádio Nacional na cobertura do Abril Indígena, por meio dos seguintes programas:
- Mosaico
Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões Segunda a sexta, às 12h30 (horário de Brasília) e 10h30 (horário local de Tabatinga/AM)
- Nacional Jovem
Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões Segunda a sexta, às 13h30 (horário de Brasília) e 11h30 (horário local de Tabatinga/AM)
- Tarde Nacional
Rádio Nacional da Amazônia Segunda a sexta, às 15h (horário de Brasília)
- Viva Maria
Rádio Nacional da Amazônia Segunda a sexta, às 11h e 16h05 (horário de Brasília)
- Natureza Viva
Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional AM Brasília e Rádio Nacional do Alto Solimões Domingos, às 9h (horário de Brasília) e 7h (horário local de Tabatinga/AM)
Como sintonizar a Rádio Nacional
- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
- São Paulo: FM 87,1 MHz
- Recife: FM 87,1 MHz
- São Luís: FM 93,7 MHz
- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
- Alto Solimões: FM 96,1 MHz
WhatsApp da Nacional
- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966
