SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terá um céu nublado com pancadas de chuva rápida nesta segunda-feira (6), de acordo com a Defesa Civil.

Os termômetros devem marcar entre 19ºC e 27ºC durante a manhã. E a chuva rápida, em pontos isolados e com trovoadas, deve ocorrer durante a tarde, alerta o órgão municipal. O volume da chuva, no entanto, será baixo.

Nos cinco primeiros dias de abril, a cidade acumulou 11,9 mm de chuvas, o que representa 18,3% dos 65,2 mm esperados para todo o mês. Os dados são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura.

Já o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) prevê um aumento das temperaturas na capital nos próximos dias, chegando à máxima de 33ºC na quarta-feira (8).

Na quinta, os termômetros devem cair para 25º. O forte calor vai causar pancadas de chuva durante toda a semana, segundo o Inmet.

"Os simuladores atmosféricos indicam que as precipicipações mais expressivas devem ser registrados entre quarta e quinta-feira, quando da passagem de uma frente fria pela costa do sudeste", escreveu o CGE, em nota.

Segundo o Inmet, a previsão é parecida para outras capitais das regiões Sul e Sudeste, como Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis.

Para o Rio de Janeiro, o instituto prevê altas temperaturas durante a semana, chegando a 38ºC na quarta-feira, também pancadas de chuva rápida.