SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abre nesta segunda-feira (6) o prazo para pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição do vestibular de meio de ano de 2026. O valor integral é de R$ 210.

Os pedidos devem ser feitos até 12 de abril, pelo site da Fundação Vunesp. O resultado será divulgado no dia 27 de abril. Quem tiver a isenção aprovada já estará automaticamente inscrito no exame.

Podem pedir isenção candidatos inscritos no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública -ou com bolsa integral na rede privada- e renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Nesse segundo caso, é preciso morar no estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição paulista.

O calendário do vestibular de meio de ano de 2026 já foi divulgado. As inscrições serão abertas em 13 de abril e seguem até 5 de maio, pelo site da Vunesp.

O processo reúne vagas para as engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica, no campus de Ilha Solteira. A universidade também estreia o curso de língua e cultura chinesas, em Assis. A graduação prevê a possibilidade de até 20 alunos cursarem os dois últimos anos na Universidade de Hubei, em Wuhan, com direito a duplo diploma.

Além do vestibular, a Unesp também vai selecionar candidatos por meio do Enem. Serão 20 vagas destinadas a quem utilizar as notas de 2024 ou 2025. As inscrições para essa modalidade vão de 25 de maio a 25 de junho, sem restrição para participação simultânea nas duas formas de ingresso.

O vestibular será aplicado em duas fases. A primeira, com 90 questões objetivas, está marcada para 24 de maio. Os aprovados seguem para a segunda fase, com 36 questões discursivas e uma redação, nos dias 20 e 21 de junho.

A lista de aprovados será divulgada em 13 de julho. As matrículas ocorrerão de forma virtual, em chamadas entre 13 de julho e 6 de agosto.

Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse grupo, 35% são destinadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Atualmente, alunos de escolas públicas representam cerca de 55% dos matriculados na universidade.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNESP - MEIO DO ANO

- Pedidos de isenção e redução da taxa: 6 a 12 de abril

- Resultado da isenção/redução: 27 de abril

- Inscrições (vestibular): 13 de abril a 5 de maio

- Inscrições (via Enem): 25 de maio a 25 de junho

- 1ª fase: 24 de maio

- 2ª fase: 20 e 21 de junho

- Resultado final: 13 de julho

- Matrículas: 13 de julho a 6 de agosto