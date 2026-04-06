SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma turista de 39 anos foi assaltada com uma bebê de dez meses no colo, em frente a um hotel em Guarujá, no litoral paulista, na manhã de sexta-feira (3).

O crime ocorreu na rua Guadalajara, no bairro Cidade Atlântica.

A vítima tinha acionado o interfone do estabelecimento e aguardava a abertura do portão, quando foi abordada por três homens que chegaram em um carro. Um quarto homem permaneceu dentro do veículo.

Um deles vai em direção à mulher e aponta uma arma. Eles roubaram um colar de ouro, um celular e outros objetos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Após o ataque, a turista conseguiu acessar o hotel e a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada. A corporação afirma ter localizado o veículo usado no crime dentro de um lava-rápido. No local, os agentes descobriram que um dos suspeitos do assalto é funcionário do lava-rápido e teria pegado o carro de um cliente para participar do crime.

Ele seria o homem que ficou dentro do carro enquanto os outros três abordavam a vítima, segundo a polícia.

Ele foi preso em flagrante. Os outros três foram identificados e são investigados. A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva (sem prazo) dos suspeitos.

Uma arma falsa foi apreendida.

O caso foi registrado na Delegacia de Guarujá como roubo e localização/apreensão de veículo. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos.