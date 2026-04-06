SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 3 anos ficou ferida na tarde deste domingo (05) durante uma perseguição policial no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte.

A Polícia Militar informou que realizava uma ação contra o tráfico de drogas na região quando o caso ocorreu. Agentes acompanhavam uma movimentação suspeita de três pessoas no aglomerado chamado Campo do Oriente, na rua Radialista Rogerio Pachêco, conhecido pela alta criminalidade.

Um suspeito de 20 anos fugiu durante a abordagem da PM. Ele foi visto com uma arma de fogo e uma sacola plástica. Enquanto isso, um comparsa, 26, foi preso por estar com uma quantia de dinheiro, supostamente do tráfico. Um adolescente de 13 anos, que também estava no grupo, foi liberado após a polícia não encontrar nada de ilícito com ele.

Drogas e uma arma de fogo também foram achadas jogadas em uma mata próxima de onde eles estavam. Além disso, havia ainda três cartuchos na vegetação, um deles deflagrado e os outros dois intactos, de acordo com a corporação.

Um militar de outra guarnição, que também estava na região, foi informado sobre a ocorrência e disse ter visto o jovem que fugiu. Ele iniciou a busca, a pé e sozinho, pelo homem, mas teria sido hostilizado por moradores, que disseram que ali havia apenas "trabalhadores". Um cão da raça Pitbull também teria tentando atacar o PM, que o afastou com spray de pimenta.

Quando estava voltando para a viatura, o agente avistou o alvo em um beco e atirou na direção dele. PM alega que funcionário disparou por ter visto o suspeito armado.

Na sequência, moradores disseram ao PM que um menino havia sido baleado. O pai da vítima foi informado sobre o que tinha acontecido e ficou "muito exaltado", negando inicialmente ajuda policial para o socorro.

A criança foi levada primeiramente à UPA de Venda Nova e depois ao hospital particular Hospital Odilon Behrens. Ela foi submetida a uma cirurgia para retirar o projétil de um dos braços e não corre risco de vida. O PM também foi ferido na mão esquerda e foi atendido.

Corregedoria da Polícia Militar apura a situação. A arma do agente foi recolhida e perícias foram solicitadas, já o suspeito que fugiu ainda não foi encontrado.