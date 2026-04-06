SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extratropical e o avanço de uma frente fria causam temporais e ventos fortes na região Sul e em Mato Grosso do Sul entre esta segunda-feira (06) e terça-feira (07).
O Rio Grande do Sul já enfrenta risco de temporais nesta segunda. Em Santa Catarina e no Paraná, as chuvas fortes devem atingir os estados principalmente durante a tarde e a noite de terça, segundo a agência Climatempo.
Os ventos fortes afetam o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste do país. O litoral gaúcho deve registrar ventania entre 60 km/h e 80 km/h ainda hoje. Nos demais estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, as rajadas variam de 40 km/h a 60 km/h.
Nesta terça, nuvens carregadas se espalham pelo Sul e intensificam a ventania. As rajadas podem alcançar 90 km/h na região. Nos litorais catarinense e gaúcho, a velocidade dos ventos deve ficar entre 60 km/h e 80 km/h.
Mato Grosso do Sul também sofre os impactos do ciclone amanhã. A previsão aponta fortes pancadas de chuva em todo o território sul-mato-grossense por causa do fenômeno e da frente fria.
IMPACTO NO SUDESTE E QUEDA DE TEMPERATURAS
A frente fria avança para o Sudeste e traz chuva forte na quarta-feira. O temporal atinge São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, Zona da Mata, Grande Belo Horizonte e centro-sul do Rio de Janeiro.
O fenômeno derruba as temperaturas no Sul e no Sudeste ao longo da semana. Em Porto Alegre, a máxima cai de 28ºC hoje para 23ºC na quarta-feira. São Paulo recua de 31ºC para 27ºC no mesmo período.
O litoral fluminense sente a mudança térmica na quinta-feira. A temperatura no Rio de Janeiro despenca de 34ºC na quarta-feira para 26ºC no dia seguinte. O mar fica agitado e os ventos chegam a 65 km/h.
ALERTAS E SEGURANÇA
A Marinha do Brasil e a Climatempo emitem alertas para navegantes. Em alto-mar, o ciclone pode provocar rajadas acima de 100 km/h na costa do Uruguai, em Buenos Aires e no extremo sul brasileiro.
O Instituto Nacional de Meteorologia orienta a população a evitar árvores durante os ventos. O Inmet alerta para o risco de quedas e descargas elétricas. A recomendação inclui não estacionar perto de torres e placas de propaganda.
O uso de aparelhos eletrônicos na tomada exige cuidado extra. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.