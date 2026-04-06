SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 118 kg de cocaína em uma veículo de luxo durante abordagem na Praça Mamonas Assassinas, na região do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de domingo (5).

A droga estava em um carro modelo Audi A3. O homem que dirigia o veículo, um ajudante de pintor, de 31 anos, foi preso em flagrante. A identidade dele não foi divulgada e, por isso, a defesa não foi localizada.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), faziam patrulhamento estratégico na região, que é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, quando desconfiaram do veículo, que ficava acendendo e apagando as luzes.

Quando os policiais desceram da viatura para fazer a abordagem, o motorista também desceu do Audi e tentou fugir a pé. Ele foi alcançado e detido.

Durante as buscas, os policiais localizaram 110 tijolos de cocaína, que totalizaram 118 quilos. O entorpecente estava no porta-malas e na parte interna do carro.

O veículo e as drogas foram apreendidos para a perícia, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O homem foi levado à 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Guarulhos, onde permaneceu preso. O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado para identificar a origem do entorpecente.

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