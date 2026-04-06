A Cemig começou a notificar clientes em Minas Gerais para evitar a perda do desconto na conta de luz. A partir de abril, consumidores beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) passam a receber avisos para regularizar dados cadastrais e manter o benefício.

As notificações serão entregues junto à conta de energia pelos leituristas, mediante confirmação de recebimento. Clientes com e-mail cadastrado também receberão o aviso de forma digital.

Segundo a companhia, cerca de 300 mil famílias estão em risco de perder o desconto. Desse total, aproximadamente 190 mil têm a conta de luz em nome de terceiros, e outras 110 mil apresentam divergência de endereço entre a fatura e os dados do Cadastro Único (CadÚnico) ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, cerca de 88 mil famílias não atualizam seus dados há mais de dois anos.

Para manter o benefício, é necessário que a conta de energia esteja no nome de um integrante da família e que o endereço coincida com o registrado nos programas sociais do Governo Federal. Mudanças de endereço também devem ser informadas, já que o desconto é válido para apenas uma unidade consumidora por família.

Atualmente, mais de 1 milhão de clientes são beneficiados pela Tarifa Social em Minas Gerais. Desses, cerca de 330 mil têm isenção total da tarifa de energia para consumo de até 80 kWh mensais, pagando apenas encargos adicionais.

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