SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o homem que atropelou e matou duas crianças na calçada em Diadema, na Grande São Paulo, saiu com o carro da garagem.

Demóstenes Dias de Macedo, 64, saiu do local cantando pneu, em alta velocidade, e aparentava não ter domínio completo do veículo, um Hyundai Creta.

O atropelamento ocorreu cerca de 15 segundos após o homem sair com o carro de casa. O barulho da colisão foi captado pela câmera.

O caso ocorreu na rua Santa Cruz, no bairro Taboão, na tarde de sexta-feira (3).

Sophia de Oliveira Santos e Isaías de Oliveira Santos, tinham 10 e 6 anos, eram irmãos, e brincavam de pular corda na calçada, quando foram atropelados.

Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa e dificuldade para se manter em pé. De acordo com a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas exames clínicos realizados posteriormente indicaram ingestão de álcool.

Em depoimento, o motorista afirmou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir e disse que se confundiu com os pedais do carro automático. Ele também alegou que o acelerador teria travado no momento do acidente.

Macedo foi preso em flagrante e a ocorrência foi registrada como homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor. No sábado (4), a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia. A investigação segue em andamento.

A defesa de Macedo é realizada pela Defensoria Pública, que foi procurada por e-mail no início da tarde desta segunda-feira (6), mas não houve resposta até a publicação deste texto.