BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A Artemis 2, observou, em sua missão até agora, crateras não nomeadas na Lua. A tripulação, então, logo após bater o recorde de distância que um ser humano já esteve da Terra, propôs batizar uma cratera de Integrity --o nome que os astronautas deram para sua nave-- e uma segunda de Carroll, primeiro nome de Carroll Taylor Wiseman, esposa morta de Reid Wiseman, comandante da missão.

"Em certos momentos, do transito da Lua ao redor da Terra, será possível ver da Terra. Nós perdemos uma pessoa querida", disse Jeremy Hansen, especialista de missão, em contato com a sala de controle da Nasa. "O nome dela é Carroll. Esposa de Reid, mãe de Kate e Ellie. Se você quiser encontrá-la, olhe para Glushko, é ao noroeste, na mesma latitude. É um ponto brilhante na Lua", afirmou, com a voz embargada, enquanto Reid segurava seu braço.

Reid e Christina Koch, especialista da missão, e Victor Glover, piloto da Artemis 2, ficaram emocionados e choraram durante o momento.

Após encerrar a comunicação com a Terra, os quatro astronautas da missão, flutuando em direção à Lua, aproximaram-se e se abraçaram.

A esposa de Wiseman, um aposentado da Marinha, morreu em 2020.

Segundo a Nasa, depois da missão, as propostas de nomes serão enviadas para a União Astronômica Internacional, responsável pela nomenclatura de corpos celestes.

Nascido em 11 de novembro de 1975, em Baltimore, Maryland, Gregory Reid Wiseman tem formação como engenheiro da computação pelo Instituto Politécnico Rensselaer e mestrado em engenharia de sistemas pela Universidade Johns Hopkins, concluído em 2006. Após se formar no Rensselaer, Wiseman se juntou à Marinha americana, onde se tornou aviador em 1999 e participou de diversas operações militares na carreira.

Ele servia como tenente-comandante no porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower quando foi escolhido para integrar a turma 20 de astronautas da Nasa, em 2009.

Nesta segunda-feira (6), os astronautas da missão bateram o recorde como os humanos que mais se afastaram da Terra. O recorde anterior é da tripulação da missão problemática e tensa Apollo 13, que em 1970 esteve a 400.171 km do planeta.

Junto ao recorde ocorre, nesta segunda, está ocorrendo o sobrevoo da Lua.