Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante em uma barreira policial na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, no sul fluminense, um casal que transportava armamento pesado.

A barreira foi montada com foco na repressão ao tráfico interestadual de drogas e armas.

Os dois saíram de São Paulo e iam para o Rio de Janeiro. Ao serem parados, os ocupantes apresentaram nervosismo e versões diferentes sobre o motivo e a logística da viagem durante a abordagem na barreira.

Diante das suspeitas, durante uma vistoria minuciosa na estrutura do automóvel, os policiais federais localizaram em fundos falsos na carroceria do veículo, seis fuzis e 11 pistolas, além de carregadores.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal, que coordenou a ação, as apreensões representam um impacto direto na estrutura bélica das facções, retirando de circulação, armas de fogo cujo destino final seria o abastecimento de comunidades fluminenses dominadas pelo crime organizado.

O casal, o veículo e todo o armamento apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF, na Praça Mauá.

O casal responderá pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito e ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

Outra apreensão

Em outra ação, agentes da Polícia Federal apreenderam armas, também na Via Dutra, com uma mulher que viajava em um carro de aplicativo.

A presa viajava em um carro de aplicativo que foi parado durante barreira policial. O armamento, quatro fuzis automáticos e uma pistola, foi localizado dentro de malas de viagem, com apoio de um cão farejador.

A interceptação ocorreu durante uma barreira policial na altura do município de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, altura da Serra da Mantiqueira, divisa de Minas Gerais e São Paulo.

Após a sinalização positiva do cão adestrado para farejar drogas, os agentes fizeram uma checagem na bagagem e localizaram o armamento.

A mulher não teve a identificação divulgada. Ela contou que saiu de São Paulo e levaria as armas para uma comunidade na capital fluminense, dominada pelo crime organizado, mas se negou a dar outras informações.

A mulher foi autuada em flagrante na sede da PF no Rio de Janeiro e, em seguida, encaminhada a um presídio do estado, onde aguardará julgamento.

Tags:

Apreensão de armas | Fuzil | Pistola | Polícia federa | Via Dutra