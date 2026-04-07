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O Corinthians chegou nesta segunda-feira a um acordo com o técnico Fernando Diniz, que vai assinar contrato até o final de 2026. Ele chega para assumir a vaga de Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Brasileirão.

O Corinthians chegou nesta segunda-feira a um acordo com o técnico Fernando Diniz, que vai assinar contrato até o final de 2026. Ele chega para assumir a vaga de Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Brasileirão.

"Intensidade e amor incondicional: é assim que a fiel vive o Corinthians. Durante os 90 minutos do jogo, os 30 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem de ser vivido exatamente como a Fiel gosta. Emoção, raça, intensidade e coragem. Meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto", diz o treinador em vídeo divulgado pelo clube.

Aos 52 anos, Diniz estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido pelo Vasco. Em 2025, ele levou o time cruzmaltino à final da Copa do Brasil, perdendo o título na final justamente para o Corinthians de Dorival.

Diniz despontou como treinador em 2016, após levar o modesto Audax ao vice-campeonato do Paulistão com um estilo próprio, marcado pela posse de bola e construção de jogo apoiado em trocas de passes desde a defesa, estilo que o caracterizou ao longo de seus trabalhos.

O ponto alto da carreira de Diniz foi no Fluminense, quando conquistou a inédita Copa Libertadores, em 2023. O treinador também acumula passagens por Athletico Paranaense, São Paulo, Santos e Cruzeiro e comandou a seleção brasileira de maneira interina. Além do modelo característico de ataque com alta posse de bola, ele também se destacou pelo trabalho com jovens atletas, lançando nomes como André (ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton) e Rayan (ex-Vasco/Bournemouth).

Antes de ser treinador, Diniz chegou a defender a camisa do Corinthians como jogador. Ele também defendeu as cores de Palmeiras e Fluminense.

Aos 52 anos, Diniz estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido pelo Vasco. Em 2025, ele levou o time cruzmaltino à final da Copa do Brasil, perdendo o título na final justamente para o Corinthians de Dorival.

Diniz despontou como treinador em 2016, após levar o modesto Audax ao vice-campeonato do Paulistão com um estilo próprio, marcado pela posse de bola e construção de jogo apoiado em trocas de passes desde a defesa, estilo que o caracterizou ao longo de seus trabalhos.

O ponto alto da carreira de Diniz foi no Fluminense, quando conquistou a inédita Copa Libertadores, em 2023. O treinador também acumula passagens por Athletico Paranaense, São Paulo, Santos e Cruzeiro e comandou a seleção brasileira de maneira interina. Além do modelo característico de ataque com alta posse de bola, ele também se destacou pelo trabalho com jovens atletas, lançando nomes como André (ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton) e Rayan (ex-Vasco/Bournemouth).

Antes de ser treinador, Diniz chegou a defender a camisa do Corinthians como jogador. Ele também defendeu as cores de Palmeiras e Fluminense.