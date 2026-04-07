Em nota publicada na noite desta segunda-feira, 6, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) afirmou que "acompanha com atenção" as medidas anunciadas hoje pelo governo para mitigar os efeitos da alta dos combustíveis.

Nesta tarde, o governo anunciou uma série de medidas econômicas em resposta à disparada do petróleo, como a subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado por distribuidoras, um benefício sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e apoio a empresas de aviação, além de uma redução de R$ 0,80 por litro no preço do diesel para produtores nacionais. Também foram zerados o PIS e Cofins sobre querosene de aviação (QAV) e biodiesel.

"A Fiemg reconhece a importância de iniciativas emergenciais voltadas à redução de custos e à garantia do abastecimento, especialmente em um contexto de elevada volatilidade internacional", elogia a entidade. "Medidas que contribuem para suavizar choques de preços são relevantes para preservar o poder de compra da população e a competitividade das empresas", diz a federação, afirmando que as medidas implementadas em março foram "tímidas".

Segundo a Fiemg, o pacote anunciado nesta segunda representa uma resposta "relevante" a um cenário de crise no curto prazo, mas seus efeitos e desdobramentos devem ser acompanhados "com atenção, sobretudo no que diz respeito ao equilíbrio fiscal e à coordenação federativa."