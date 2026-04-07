O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 6, o aumento previsto para os planos de saúde em 2027, em uma medida que impulsionava as ações das operadoras nas negociações após o expediente regular na Bolsa de Nova York.

Os Centros de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS) divulgaram que as tarifas projetam um aumento médio líquido de 2,48%, ou mais de US$ 13 bilhões em pagamentos adicionais do Medicare Advantage (MA) nos planos no ano de 2027. "Esse aumento previsto leva em consideração os diversos fatores que impactam os pagamentos do MA, como as taxas de crescimento dos custos subjacentes, as classificações por estrelas de 2026 para os bônus de qualidade de 2027 e as atualizações de ajuste de risco", listou o comunicado.

"O Medicare Advantage e a Parte D devem funcionar para as pessoas que dependem deles", disse o administrador do CMS, Dr. Mehmet Oz . "Essas atualizações mantêm a cobertura acessível e garantem que os pacientes obtenham valor real de seus planos", completou.

No after hours da Bolsa de NY, as ações da Unitedhealth, componente do índice Dow Jones, saltavam 8,5% após subirem 1,5% na sessão regular. A Humana disparava 11,2%. A Elevance ganhava 7,4% e a Molina subia 4,3%.