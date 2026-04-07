Os presidentes do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, e de Chicago, Austan Goolsbee, afirmaram que a inflação dos Estados Unidos está em um sinal de alerta "laranja". Em entrevista à rádio americana NPR, os diretores classificaram uma série de indicadores do país por cores, sendo a vermelha a mais grave, passando por laranja, amarelo e verde, a mais leve.

"A inflação está acima da nossa meta há cinco anos, nós estamos mais perto de 3% do que da nossa meta de 2%. Nós fizemos um bom progresso em 2024, mas nos últimos dois anos, temos andado de lado", afirma Hammack, justificando a escolha por um laranja "queimado".

"Nós estávamos indo pelo caminho errado, e começamos ano passado com uma série do que eu chamo de poeira de estagflação jogada no ar", explicou Goolsbee. "Eu estava otimista que nós voltaríamos ao caminho de inflação de 2%, mas foi de laranja para vermelho ultimamente", destacando a pressão das tarifas nos preços, além da alta no valor da gasolina.

Já avaliando o mercado de trabalho, o presidente do Fed de Chicago classificou como "amarelo", destacando que se trata de um momento "incomum". Goolsbee destacou que a taxa de contratações é a mais baixa "em anos", embora as demissões também estejam em um nível extremamente baixo.

"Eu acredito que isso se dá pela incerteza, por períodos de incertezas, em que você tende a ver empresas pararem de contratar, mas também sem demitir", explica.

Já Beth Hammack afirmou que o setor está em um "equilíbrio frágil", mas pontuou que a taxa de desemprego está "bem próxima das minhas estimativas de pleno emprego".

A presidente do Fed de Cleveland classificou o sistema financeiro como "verde", destacando que existem setores que merecem mais atenção, como o crédito privado. Já Austan Goolsbee foi mais cauteloso, escolhendo a cor amarela e afirmando estar mais preocupado com a valorização das empresas. "Não sei se é uma bolha ou se está fundamentado em melhorias reais na produtividade provenientes da inteligência artificial (IA)", destacou.