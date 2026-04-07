O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse que a subvenção à importação de diesel e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é necessária porque o Brasil "não é autossuficiente" na produção desses combustíveis. Ele criticou políticas adotadas por anos no País em relação à capacidade de refino.

"Essa subvenção ao diesel importado se dá porque o País não é autossuficiente em diesel, é autossuficiente em óleo, em petróleo, em óleo duro, mas não é autossuficiente em diesel, não é autossuficiente em gás de cozinha. E isso traz uma série de consequências, inclusive expõe ao país as consequências dessa guerra à volatilidade de preços", declarou o ministro.

Moretti afirmou que o governo optou por adotar medidas temporárias por dois meses e prorrogáveis por mais dois por precaução, para que o impacto não se desse por um período maior de tempo.

"Caso, por exemplo, a guerra acabasse e a oscilação de preços reduzisse, todo esse efeito pode ser extinguido ou ser mitigado se o conflito arrefecer", explicou o ministro do Planejamento.