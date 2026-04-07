O São Paulo notificou formalmente o zagueiro Arboleda nesta segunda-feira para que ele se reapresente ao clube ou apresente uma justificativa sobre o sumiço desde o sábado, quando ficou de fora da vitória sobre o Cruzeiro por 4 a 1 no Morumbis pelo Brasileirão.

Caso o atleta não apareça ou justifique os dias de ausência dentro de 24 horas, o time tricolor vai em busca de seus direitos legais.

Em publicação na rede social X, o São Paulo emitiu uma nota oficial e comunicou as medidas adotadas após o não comparecimento de Arboleda nas atividades do time. "O São Paulo Futebol Clube informa que adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não comparece aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo o prazo de 24 horas para apresentação de esclarecimentos e regularização de sua situação profissional."

O zagueiro não ficou disponível para o jogo contra o Cruzeiro depois de viajar para o Equador na madrugada da última sexta-feira. No entanto, ele não comunicou o clube.

Além disso, Arboleda também não viajou com o elenco para o Uruguai, onde a equipe estreia pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira, diante do Boston River, e é mais uma baixa na defesa do São Paulo, já que Alan Franco, Sabino e Dória estão fora por lesão.

Também nesta segunda, em entrevista ao ge, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, demonstrou irritação com o sumiço do atleta. "O Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT da Barra Funda e, desde então, não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos, que sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos dois meses que podem estabelecer nossos objetivos para a temporada."

"Não existe nenhuma justificativa para este ato. É uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida do São Paulo. Estamos tentando restabelecer o contato com o atleta para solucionar o caso. De toda forma, temos a estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, e os atletas estão integralmente focados neste próximo desafio", disparou o dirigente.

Vale destacar que Arboleda perdeu espaço no time tricolor nesta temporada. Dos 20 jogos do time tricolor em 2026, ele participou de apenas 11.