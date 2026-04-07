O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, anunciou nesta segunda-feira, 6, que o governo federal vai habilitar importadores de gás liquefeito de petróleo (GLP) para importarem o produto a preço nacional. Segundo Moretti, a diferença entre o preço nacional e internacional será equivalente à subvenção de R$ 850 feita pelo governo federal. O impacto da medida será de R$ 330 milhões em dois meses.

Segundo Moretti, as empresas terão que adotar mecanismos para suavizar os preços a partir das medidas anunciadas nesta segunda-feira. Além da medida que visa o GLP, o governo também anunciou subvenções para o diesel rodoviário e o diesel importado no Brasil.

Segundo Moretti, o governo vai garantir que as subvenções se convertam em preços estabilizados no GLP e no diesel. Ele defendeu ainda o retorno dos impostos para a realização das subvenções.

"É razoável que o dinheiro do contribuinte seja aplicado em subvenções e essas subvenções sejam repassadas ao consumidor final. Então, há um conjunto de pré-requisitos ou de condicionantes na adesão a essas subvenções que implicam obrigação por parte das empresas que adiram", disse Moretti.

Para as empresas que continuarem aumentando os preços de forma abusiva, Moretti disse que irá encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória que busca aumentar penas para o aumento abusivo de preços.

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