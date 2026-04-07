André Basbaum deixou a presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para assumir a diretoria editorial do Grupo Record, nesta segunda-feira, 6. O novo presidente da EBC deve ser o jornalista David Butter, que já ocupava o cargo de diretor-geral.

Jornalista formado pela PUC-MG em 2002, com complementação em Economia para Jornalistas pela UFRJ em 2008, Basbaum havia sido nomeado diretor-presidente da EBC em outubro de 2025.

Antes, ocupava a diretoria de Integração e Jornalismo da TV Record. Ao longo de 25 anos de carreira na televisão, passou pela editoria de economia do Jornal Nacional, pela editoria especial do Jornal da Record, pela chefia de redação do SBT Brasil e pela diretoria de jornalismo na Band.

Na EBC, Basbaum promoveu mudanças na grade e no quadro de profissionais. Contratou José Luiz Datena, que passou a comandar o programa Alô Alô Brasil, na Rádio Nacional, e Na Mesa com Datena, na TV Brasil.

Também trouxe Lira Neto para o programa de entrevistas Relatos, voltado a depoimentos de jornalistas veteranos, e Giuliana Morroni para apresentar a série Debate Para Todos.

Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat foram contratados para o Brasil no Mundo. Serra integra ainda a bancada do Economia e Futuro, ao lado da comunicadora Nath Finanças e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Na área de entretenimento, a gestão Basbaum viabilizou a série de humor Afiadas, com Heloisa Perrisse, produzida em parceria com a O2 Filmes e com foco no universo feminino.

A empresa passou também por ajuste fiscal. Um novo plano de cargos e remuneração foi aprovado para enfrentar um déficit de R$ 18 milhões.

Basbaum é o terceiro presidente da EBC no atual governo Lula. Ele sucede Jean Lima, que pediu demissão em carta ao ministro da Secom, Sidônio Palmeira. Lima estava no cargo havia dois anos. Antes dele, Hélio Doyle foi demitido em outubro de 2023, após publicar em sua rede social comentário chamando de "idiotas" apoiadores de Israel.