As bolsas em Nova York fecharam a segunda-feira, 6, em alta no retorno do fim de semana prolongado pelo feriado de sexta-feira. A sessão foi de reação atrasada ao dado acima do esperado do mercado de trabalho nos Estados Unidos entremeada por ampliação das ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de recrudescimento dos ataques ao Irã, relatos de negociações em andamento e melhora de fluxo pelo estreito de Ormuz. O petróleo acabou fechando em alta.

O Dow Jones fechou em alta de 0,36%, aos 46.669,88 pontos. Já o S&P 500 avançou 0,44%, aos 6.611,83 pontos, e o Nasdaq subiu 0,54%, aos 21.996,34 pontos, após os três índices acumularem ganhos na semana passada.

Entre as ações componentes do Dow Jones, a Boeing subiu 1,98%. A American Express e o Citigroup ajudaram a dar sustentação com ganhos de mais de 1,86% e 1,83%, respectivamente.

A UnitedHealth subiu 1,48% e a Humana ganhou 2,76%. O governo federal americano deverá anunciar na segunda-feira o valor que pagará às seguradoras participantes do programa Medicare no próximo ano, um dado financeiro muito aguardado por algumas das maiores empresas de seguro saúde do país.

Ativos do setor de energia tiveram desempenho misto. A Exxon fechou em alta de 1,7%, enquanto a Chevron caiu 0,06%.

As ações do Bank of New York Mellon marcaram alta de 1,2%. O Departamento do Tesouro anunciou que o banco será um parceiro fundamental na criação e gestão do programa "Contas Trump". Trata-se de contas de investimento com vantagens fiscais para crianças americanas menores de 18 anos.

A Netflix fechou com ganho de 0,27%, a US$ 99,93. O Goldman Sachs elevar a recomendação para o ativo de neutro para compra, com ajuste do preço-alvo de US$ 100 para US$ 120.

Na sessão, o índice ISM dos gerentes de compras do setor de serviços caiu para nível abaixo do previsto nos EUA. Dentro do levantamento, os preços pagos dispararam para 70,7, ante 63,0 anteriormente. "Este é o valor mais alto desde outubro de 2022", segundo o ISM, que atribuiu o resultado ao avanços dos preços dos insumos diante da guerra.