O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, anunciou nesta segunda-feira, 6, duas novas subvenções para o diesel produzido no Brasil e para o diesel rodoviário para tentar conter os efeitos da guerra no Oriente Médio. Segundo Moretti, as medidas serão adotadas por dois meses, sofrendo prorrogação caso necessário.

A de diesel rodoviário é de R$ 1,20 por litro, que será feita em cooperação com os Estados. O impacto será de R$ 4 bilhões, com metade pago pela União.

Já a segunda subvenção é de R$ 0,80 sobre o diesel produzido no Brasil, que se soma à de R$ 0,32 anunciada em março. Ela será realizada a partir de recursos federais, com um impacto previsto de R$ 6 bilhões em dois meses.

Moretti também anunciou que o governo federal está isentando tributos federais do PIS e Cofins sobre o óleo diesel. Segundo o ministro, a economia será de R$ 0,02 por litro.

Moretti disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai encaminhar uma medida provisória com urgência e dois decretos que tratam sobre tributações para conter os efeitos do conflito.

Moretti também afirmou que a proposta do governo tem uma "absoluta neutralidade fiscal" e que o Executivo trata o tema com cautela.

Moretti e os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deram uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada.