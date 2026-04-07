Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 6, mostra que o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) deixou o comando da capital pernambucana com 75% de aprovação. Os que rejeitam a gestão dele são 24%. Outro 1% não sabe ou não respondeu.

O Real Time Big Data ouviu 1.200 eleitores entre os dias 1 e 4 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

A aprovação de João Campos é maior entre as mulheres (78%), os que possuem entre 16 e 34 anos (78%) e os que recebem até dois salários mínimos (78%).

Já a reprovação aparece com maior porcentual entre os que recebem mais de cinco salários mínimos (29%), os homens (27%) e os que possuem entre 35 e 59 anos (25%).

João Campos renunciou ao comando da prefeitura do Recife na quinta-feira, 2, para se candidatar ao governo de Pernambuco. Isso se deu porque a legislação eleitoral obriga que políticos que possuem cargos no Executivo renunciem em até seis meses antes do primeiro turno das eleições.

A principal adversária de João Campos nas eleições será a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). Com a renúncia de Campos, Victor Marques (PCdoB) assumiu o comando da prefeitura do Recife.