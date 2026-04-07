SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fatec (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) abre nesta terça-feira (7) as inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2026. O cadastro deve ser feito até as 15h de 1º de junho, exclusivamente pelo site da instituição.

A taxa é de R$ 90. A prova será aplicada em 28 de junho, às 13h, com duração de cinco horas.

O exame é composto por uma redação e 60 questões objetivas de múltipla escolha. A distribuição inclui português e matemática (oito questões cada), além de física, química, biologia, história, geografia e inglês (cinco cada), raciocínio lógico (cinco) e nove questões interdisciplinares.

Para participar, é preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio, desde que comprove a conclusão no ato da matrícula. O candidato deve levar documento oficial com foto no dia da prova, além de caneta azul ou preta, lápis e borracha.

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O sistema de pontuação prevê bônus na nota final: estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública recebem acréscimo de 10%, enquanto candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas têm 3% a mais; quem atende aos dois critérios pode alcançar adicional de 13%.

Também é possível usar a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023, 2024 ou 2025 para compor a pontuação. O aproveitamento só ocorre se o desempenho no exame federal for superior ao obtido na prova da Fatec.

No momento da inscrição, o candidato pode escolher uma primeira opção de curso e unidade e indicar uma segunda alternativa, em qualquer Fatec do estado. As vagas estão distribuídas por dezenas de cidades paulistas, na capital, região metropolitana, interior e litoral.

O local de prova será divulgado em 24 de junho, a partir das 15h, na área do candidato. A lista de classificação geral e a primeira chamada estão previstas para 14 de julho, também a partir das 15h. Os convocados deverão realizar matrícula de forma digital.