SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para esta terça-feira (7) na região metropolitana de São Paulo é de tempo aberto com sol durante a maior parte do dia, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde devido ao aumento da umidade do ar.

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com o predomínio do sol, o que favorece a rápida elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar da mínima de 19°C à máxima que pode superar os 30°C.

A aproximação de uma frente fria do litoral paulista favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas, principalmente entre o final da tarde e o início da noite.

Nesta segunda (6), a temperatura máxima registrada foi de 30,5°C na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

A Climatempo indica que a maior parte da região Sudeste deve começar o dia com tempo firme. A meteorologista Lívia Caetano prevê chuva fraca no litoral do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais, além de pancadas isoladas no sul e noroeste mineiro e sul de São Paulo.

A partir da tarde, as instabilidades aumentam em São Paulo e em áreas do sul, sudoeste, oeste, Triângulo e noroeste de Minas, com pancadas moderadas a fortes. À noite, a chuva deve avançar pelo interior e norte paulista. No litoral capixaba e norte do Rio de Janeiro, a chuva deve ocorrer de forma mais fraca e isolada.

As temperaturas seguem elevadas na maior parte da região, com máximas superando os 30°C.

CICLONE EXTRATROPICAL PROVOCA CHUVA FORTE NA REGIÃO SUL

Os institutos de meteorologia preveem um dia de muita chuva em várias regiões do país. O Inmet, por exemplo, emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para acumulado de chuva no litoral nordestino, entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. Nessa faixa, a expectativa é de precipitação acima de 100 mm por dia, o que gera um grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas.

Na região Sul, o Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, para tempestades devido à chegada de um ciclone extratropical.

A Climatempo indica que desde o início do dia há previsão para pancadas de chuva moderadas a fortes no sudoeste, noroeste, oeste, sul e litoral sul do Rio Grande do Sul.

"Ao longo das horas, as instabilidades se intensificam e se espalham por todo o estado, com chuva forte, raios, trovoadas e acumulados elevados, especialmente no oeste, noroeste e interior, onde há situação de perigo. Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva começa mais fraca no litoral pela manhã, mas ganha força ao longo do dia, com alerta para temporais, principalmente em Santa Catarina e no centro-oeste e sul do Paraná", destaca Caetano.

Os ventos variam entre 40 e 50 km/h, podendo chegar a 70 km/h e até 90 km/h em pontos isolados. O mar fica agitado e as temperaturas diminuem, especialmente no Rio Grande do Sul e áreas do interior.