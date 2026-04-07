SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Problemas técnicos no sistema de energia provocam transtornos na linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na manhã desta terça-feira (7).

Os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Corinthians-Itaquera e Brás, na zona leste de São Paulo.

Segundo a CPTM, equipes técnicas trabalham para normalizar a operação dos trens.

Há registros de passageiros caminhando nos trilhos nas proximidades da estação Tatuapé da CPTM. No Brás, usuários do transporte registraram um trem parado na estação, com passageiros aguardando a volta ao normal.