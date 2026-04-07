BOGOTÁ, None (FOLHAPRESS) - Após darem uma volta na Lua, ver seu lado oculto, chegarem mais longe do que qualquer humano já foi e ficarem cerca de 40 minutos sem contato com a Terra, os astronautas da missão Artemis 2 afirmaram, em meio a comemoração e sorrisos, que tiveram a chance de ver lugares na superfície lunar que nunca haviam sido vistos por olhos humanos. E, enquanto faziam isso, comiam cookies.

Após a façanha, a tripulação teve uma breve conversa, ao vivo, com o presidente dos EUA Donald Trump e uma mais longa com Jared Isaacman, administrador da Nasa.

"Vimos lugares que nenhum humano viu antes, nem a Apollo", afirmou Reid Wiseman, comandante da missão.

Trump, por sua vez, afirmou que os astronautas eram pioneiros dos dias modernos. "Vocês deixaram a América [EUA] muito orgulhosa. Vocês inspiraram todo o mundo", disse Trump, que reforçou o desejo norte-americano de tornar as missões lunares mais frequentes, além de prometer uma viagem ao planeta vermelho. "Faremos uma grande viagem para Marte", disse. "Vamos começar a pensar nisso muito em breve."

Segundo Wiseman, após passar pelo lado oculto da Lua e ver o que viram ?o astronauta mencionou Marte, em meio a uma frase cortada por interrupções frequentes na transmissão?, sentia-se animado pela humanidade estar se "tornando uma espécie de dois planetas".

Apesar do trabalho científico necessário durante o período em que estavam frente a frente com o lado oculto da Lua, sem comunicação com a Terra, os astronautas tiraram um tempinho para comer cookies feitos com xarope maple, contou Wiseman, rindo. "Tínhamos que ter um tempo para honrar a ida ao redor da Lua, sem contato com a Terra. Foi um momento surreal para a tripulação", afirmou.

"Cookies maple no lado afastado [da Lua], entendido", disse, em tom de brincadeira, Isaacman.

Christina Hammock, especialista da missão e a primeira mulher a ir à Lua, mencionou, vendo vislumbres da Terra, após passar pelo lado lunar afastado, a importância da exploração do espaço profundo. Outra sensação foi: "Nos lembra do espaço especial que temos".

Victor Glover, piloto da missão e primeiro negro a ir à Lua, resumiu a experiência: "Foi bem legal!" O astronauta, porém, afirmou que tiveram que manter o trabalho em andamento durante o momento histórico. "Nós pudemos fazer algumas de nossas observações mais detalhadas."

Ao responder uma pergunta de Isaacman sobre o que havia sido uma surpresa no voo, Hansen disse ter sido a oportunidade de observar o lado oculto da Lua. "Você tinha aquela esfera à sua frente e sentia que não estava em uma cápsula, era como se tivesse sido transportado para o lado oculto da Lua. Aquilo mexe com a sua cabeça."

A Artemis 2 agora já está em seu caminho de volta para a Terra. A amerissagem é esperada na sexta-feira (10), no oceano Pacífico.