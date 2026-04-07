SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo fazem operação nesta terça-feira (7) contra quadrilha especializada em sequestro e extorsão. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.

A operação, batizada de Criptonita, é conduzida pelo 34º Distrito Policial (Vila Sônia), no Morumbi, na zona oeste paulistana, responsável por identificar a estrutura criminosa. As investigações começaram após o sequestro de um corretor de criptomoedas, em fevereiro de 2025.

Ao todo, 54 policiais civis foram mobilizados para a operação que ocorre na capital paulista, na Grande São Paulo e na região de Campinas e de Sorocaba, no interior de São Paulo, além de agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

De acordo com a investigação, na ocasião do sequestro, o corretor, de 29 anos, foi até um shopping na zona sul para se encontrar com um suposto sócio para uma transação de criptomoedas, mas foi induzido a entrar em um carro com os suspeitos.

A mulher dele, que tinha acesso à localização do celular, suspeitou da movimentação. A Polícia Militar foi acionada e localizou o veículo em uma via da cidade de Santa Isabel. Os quatro suspeitos foram detidos com uma arma. Celulares também foram apreendidos na ação.

As investigações continuaram e as equipes identificaram novos envolvidos, o que levou à operação desta terça-feira, segundo os investigadores.