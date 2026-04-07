SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro foram presos nesta terça-feira (7) em uma operação contra a venda de armas para facções criminosas do estado.

Ricardo da Silva Ferreira, Raphael Nascimento Ribeiro e Thiago Corrêa da Costa são suspeitos de desviar armas, drogas e cargas apreendidas em operações. Eles foram denunciados pelo MPRJ por associação criminosa e peculato.

Operação desta terça cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra os três. A ação teve apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ (CSI/MPRJ) e da Corregedoria da Polícia Militar, e os mandados foram expedidos pela Auditoria da Justiça Militar, de acordo com o MPRJ.

Denúncia é um desdobramento de apurações sobre uma milícia que atua em Anchieta, na zona norte do Rio, e na Baixada Fluminense. Durante as diligências, os promotores identificaram inicialmente Ricardo Ferreira como revendedor de armas para a organização criminosa, segundo o MPRJ.

Promotores também apontaram negociações envolvendo drogas e cargas roubadas. O Gaeco/MPRJ diz ter identificado uma negociação entre Ricardo e Raphael para a venda de 140 quilos de maconha e, em outra conversa, o planejamento para lucrar com a venda de uma carga de refrigerantes roubada.

Apuração também atribui a Thiago Costa a prática de reter armas apreendidas em ações policiais. Segundo a denúncia, ele deixava de apresentar armamentos à autoridade policial e os entregava de forma habitual a Ricardo.

O UOL não teve acesso, até o momento, às defesas dos sargentos presos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que os nomes deles não constam na lista de audiências de custódia do dia até o momento. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro também foi procurada em busca de um posicionamento sobre a prisão dos militares da ativa. O espaço será atualizado se houver posicionamento.