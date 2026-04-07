SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram socorridas após serem atingidas por um raio nesta segunda-feira (6) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

O raio foi registrado às 22h47. De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o fenômeno incidiu em um para-raios localizado em um dos pátios de aeronaves do aeroporto.

Funcionários da companhia aérea Azul trabalhavam próximo ao local do incidente. Os quatro foram atingidos e socorridos pelo serviço de emergência até o posto médico de Viracopos, onde foram avaliados.

Dois deles foram liberados ainda na noite de ontem. Os outros dois, no entanto, foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José por volta das 0h30 para realizar exames complementares.

Não há informações de que passageiros tenham se ferido. O UOL também entrou em contato com a companhia Azul Linhas Aéreas para comentar o ocorrido e aguarda retorno.