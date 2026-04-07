SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro funcionários da Azul foram socorridos após a queda de um raio no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, na noite de segunda-feira (6).

Uma forte chuva com raios e relâmpagos foi registrada no município na noite de ontem.

Dois foram liberados ainda na noite de terça. Os outros precisaram de mais exames.

Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, os quatro funcionários da companhia aérea precisaram de atendimento médico após a incidência de um raio, registrada às 22h47, em um para-raios localizado em um dos pátios de aeronaves do aeroporto.

Os trabalhadores atuavam nas proximidades no momento da ocorrência.

"O serviço de emergência foi imediatamente acionado, e todos foram encaminhados ao Posto Médico de Viracopos, onde passaram por avaliação", afirmou a assessoria do aeroporto.

Dois dos funcionários foram liberados ainda na noite de ontem. Os outros dois foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, por volta de 0h30, para a realização de exames complementares.

A Azul foi procurada na manhã desta terça-feira, mas não houve resposta até a publicação deste texto.