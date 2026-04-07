BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7) uma operação em 12 estados para combater a produção e a venda ilegal de canetas emagrecedoras, em um mercado que cresceu com a popularização de substâncias como semaglutida e tirzepatida.

Batizada de Heavy Pen, a ação ocorre com apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e inclui o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 24 ações de fiscalização em 12 estados.

Os alvos estão no Acre, Espírito Santo, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina.

Segundo a PF, a operação mira grupos suspeitos de atuar em diferentes etapas da cadeia ilegal, desde a importação irregular dos insumos até a produção clandestina e a comercialização de medicamentos sem autorização.

As investigações se concentram em substâncias à base de semaglutida e tirzepatida, indicadas para tratamento de obesidade e diabetes, além da retatrutida, ainda sem autorização para venda no Brasil.

Durante as diligências, policiais e fiscais da Anvisa inspecionam laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas suspeitas de operar fora das regras sanitárias, com fabricação, fracionamento ou venda de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida.

De acordo com a PF, o material apreendido deve reforçar inquéritos em andamento. Os investigados podem responder por crimes como falsificação de medicamentos, comércio irregular e contrabando.

De acordo com dados da PF, as apreensões de medicamento apresentaram aumento nos últimos anos, passando de 609 unidades em 2024 para 60.787 em 2025, e já alcançando 54.577 unidades até março de 2026.***