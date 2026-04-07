RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três policiais militares foram presos nesta terça-feira (7) sob suspeita de integrar um esquema de desvio de armas e drogas apreendidas em ações oficiais, posteriormente repassadas a facções criminosas no Rio de Janeiro. As prisões foram conduzidas por promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, e incluiu oito mandados de busca e apreensão.

Foram detidos os sargentos Raphael Nascimento Ribeiro, do 14º BPM (Bangu), Ricardo da Silva Ferreira, do 41º BPM (Irajá), e Thiago Corrêa da Costa, que à época das investigações atuava na mesma unidade e hoje está lotado no 18º BPM (Jacarepaguá). As diligências se estenderam a endereços ligados aos investigados e também às unidades em que trabalhavam, com autorização judicial para revistas em armários individuais e no setor de inteligência.

A Promotoria e a Polícia Militar não informaram se os agentes já possuem defesa e a reportagem não conseguiu identificar representantes.

Em nota, a corporação afirmou que "os agentes serão conduzidos para a Unidade Prisional da SEPM". "O comando da corporação reitera que não compactua com desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos."

Durante a operação, agentes apreenderam entorpecentes, munições, aproximadamente R$ 5.000 em dinheiro vivo e um caderno com anotações. De acordo com a Promotoria, a apuração ganhou força após a análise de mensagens trocadas entre os policiais, nas quais haveria indícios de negociação de material ilícito desviado de apreensões oficiais.

O caso teve origem em uma investigação contra a milícia em Nilópolis, na Baixada Fluminense, quando um dos policiais passou a ser alvo de busca e apreensão. No aparelho celular dele, os investigadores encontraram conversas que mencionavam a venda de uma carga de cerca de 140 quilos de maconha.