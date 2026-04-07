SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo quatro veículos causou bloqueio no Rodoanel Mário Covas (SP-021), no sentido Bandeirantes, que leva até a capital, na manhã de hoje.
Acidente envolveu dois caminhões e dois carros de passeio. Ocorrência foi registrada por volta das 10h. As causas e dinâmica do acidente não foram informadas. Rodoanel é importante via para quem vem do litoral paulista com destino à capital.
Colisão foi dentro do túnel 01, no km 7 e vai até o km 21. Rodovia está bloqueada, segundo a Motiva, concessionária responsável pelo trecho.
Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi levada para o hospital da região. Informação é do SP1, da TV Globo.