SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que passam pelo Rodoanel Mário Covas (SP-021), nesta terça-feira (7), enfrentam congestionamento de cerca de 17 km, em razão de um acidente, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Segundo informações da concessionária Motiva, por volta das 10h, houve um engavetamento dentro de um túnel 1, no km 7, no limite entre as cidades de Barueri e Osasco, no sentido Perus.

Um carro seguia na faixa 3 em baixa velocidade, quando um caminhão que seguia na mesma faixa não conseguiu frear ou desviar e bateu na traseira dele. Na sequência, uma carreta Scania bateu no caminhão e em outro carro. Ainda de acordo com a concessionária, os dois carros fugiram do local.

O motorista do caminhão ficou ferido, em estado moderado. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região.

Houve interdição para o atendimento da ocorrência e um congestionamento foi formado rapidamente. Motoristas chegaram a ficar fora dos veículos por longo período. O bloqueio durou até as 12h34, quando todas as faixas foram liberadas.

O congestionamento é de 17 km, do km 24 ao km 7.