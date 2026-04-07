Começa nesta quinta-feira (9) o pagamento da terceira parcela do IPVA 2026 em Minas Gerais. Os vencimentos seguem até o dia 15 de abril, conforme o final da placa do veículo.

O imposto pode ser pago por diferentes meios, como Pix, cartão de crédito, internet banking, terminais de autoatendimento e casas lotéricas, além de bancos autorizados. Para realizar o pagamento, basta informar o número do Renavam.

As guias também podem ser emitidas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais ou pelo aplicativo MG App. No caso do Pix, o pagamento deve ter como beneficiário o Estado de Minas Gerais.

FOTO: Detran - Calendário IPVA

Segundo a Secretaria de Fazenda, a expectativa de arrecadação do IPVA 2026 é de cerca de R$12 bilhões, considerando uma frota de mais de 8,5 milhões de veículos.

Motoristas que perderam o prazo das parcelas anteriores ainda podem regularizar a situação pelos mesmos canais, com cobrança automática de multa e juros. Após 30 dias de atraso, a multa pode chegar a 20% sobre o valor devido.

Além do IPVA, os condutores devem ficar atentos à Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$35,62, que venceu no dia 31 de março.

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