SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos invadiu uma escola municipal de Suzano, na Grande São Paulo, com um facão e feriu uma professora, na tarde desta terça-feira (7), segundo a Polícia Militar.

A docente teve cortes nas mãos e foi levada ao Hospital Santa Maria.

O ataque ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista.

Segundo a polícia, o jovem pulou o muro para entrar na escola e tentou invadir uma sala de aula. Ele foi impedido pela professora, que segurou a porta.

Ele seria ex-aluno da instituição, de acordo com a PM. A motivação do ataque é investigada.

Imagens do circuito de câmeras de monitoramento mostram o ex-aluno chegando ao local vestindo roupas pretas e um coturno. Ele carregava um bolsa amarela. Ao ingressar na escola, ele retira o facão e deixa a bolsa pelo caminho. As imagens de um pátio mostram quando um homem consegue deter o jovem e há um correria no local.

O rapaz foi detido no local por uma equipe policial. Ainda segundo a corporação, ele apresentava um ferimento grave causado por ele próprio, com sangramento intenso. O jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com apoio do Corpo de Bombeiros.