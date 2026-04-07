A manifestação foi enviada à Corte um dia após a PF afirmar que o material não foi recebido pela corporação, que é responsável pela perícia das imagens.

"O estado do Rio de Janeiro esclarece que o acervo audiovisual da PMERJ foi regularmente compartilhado com a Polícia Federal, na forma já informada e comprovada nos autos", disse o governo.

Ontem (6), em ofício enviado a Alexandre de Moraes, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que a corporação já estava realizando a perícia do material enviado pela Polícia Civil, mas as imagens da Polícia Militar ainda não tinham sido recebidas.



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Em março deste ano, o ministro determinou que as polícias Militar e Civil deveriam enviar à PF as imagens da operação, que foi realizada no ano passado e que deixou mais de 120 mortos.

A apuração sobre a legalidade da operação ocorre no âmbito do processo conhecido como ADPF das Favelas Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635.

Na ação, a Corte já determinou diversas medidas para redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro.

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