SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo de 14 segundos mostra policiais militares agredindo um homem já rendido durante uma abordagem na madrugada da segunda-feira (6) na Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo. As imagens foram feitas por um morador após a dispersão de um baile de rua no último fim de semana.

A Polícia Militar de São Paulo afirmou que cinco agentes envolvidos na ocorrência foram afastados do serviço operacional e que foi instaurado um procedimento para apurar o caso.

Na gravação, ao menos quatro policiais aparecem cercando o homem, que está ajoelhado e contido por dois deles. Em determinado momento, ele desfere socos contra um dos agentes e, em seguida, passa a ser agredido com golpes de cassetete e chutes.

Outros policiais se aproximam e também participam das agressões. O homem tenta se levantar e escapar, mas é derrubado novamente. Já no chão, ele recebe chutes na cabeça enquanto continua sendo atingido pelos agentes.

Segundo a corporação por meio de nota, a abordagem ocorreu na Rua Atos Damasceno, durante uma ação da Operação Paz e Proteção, voltada à dispersão de eventos conhecidos como pancadões. A Folha mostrou em fevereiro que eventos dessa natureza geram 286 queixas por dia, sobrecarregando o sistema.

Ainda de acordo com a PM, estão sendo analisadas imagens das câmeras corporais utilizadas pelos policiais, além dos vídeos que circulam nas redes sociais e na imprensa. A corporação afirmou que não admite desvios de conduta e que eventuais irregularidades serão apuradas com rigor, com responsabilização nas esferas administrativa e criminal.

A operação, segundo a PM, resultou na apreensão de cerca de 170 motocicletas irregulares, retenção de quatro veículos de som, recuperação de seis veículos roubados, aplicação de aproximadamente R$ 1,1 milhão em multas e na condução do homem abordado à delegacia por desacato e agressão.