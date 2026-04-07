SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul está provocando uma frente fria com a ascensão de chuvas fortes e ventos no Sul do Brasil. Parte do Sudeste e do Centro-Oeste também deve ser atingida com possibilidade de chuvas mais fracas e queda da temperatura nos próximos dias.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de perigo na região Sul para tempestades devido à chegada do ciclone ?formado pela junção do ar quente do Norte e o ar frio do Sul, ocasionando ventos fortes, conforme explica o meteorologista Marcelo Schneider.

Por conta disso, a previsão é que, na quarta-feira (8), ocorram rajadas na faixa leste da região Sul, ou seja, no litoral gaúcho e nas áreas mais altas das serras de Santa Catarina e do Paraná.

Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, aponta que o ciclone seguirá se deslocando pelo oceano e, portanto, não deve passar sobre Santa Catarina e o Paraná nem avançar sobre o Sudeste e outras regiões do Brasil.

Apesar da dispersão do ciclone para o oceano, Pegorim alerta que a frente fria em decorrência do ciclone deve trazer temporais aos estados do Sul. Segundo a especialista, devem ocorrer chuvas fortes em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná principalmente entre a tarde e a noite desta terça-feira (7).

Segundo Estael Sias, meteorologista do MetSul, há a preocupação de que essas chuvas prejudiquem principalmente o interior do Rio Grande do Sul, levando ao aumento do nível dos rios no interior gaúcho, com a possibilidade de provocar alagamentos, somado à intensidade dos ventos durante a noite de terça-feira e na quarta-feira (8).

De acordo com Estael, com chegada da instabilidade das chuvas, a temperatura também deve diminuir.

"Nos trechos de serra da região Sul, a temperatura deve ser abaixo de 10°C. Já em alguns estados do Sudeste e Centro-Oeste, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, essa massa de ar frio vai trazer chuvas e também uma moderada queda na temperatura", diz a especialista.

De acordo com Josélia, em razão da nova frente fria, haverá condições para eventuais pancadas de chuva nesses estados de Sudeste e Centro-oeste na quarta-feira e na quinta-feira (9).