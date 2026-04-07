SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ano em que completa oito décadas de existência, a PUC-SP, uma das mais antigas e tradicionais universidades particulares do país, recebeu cerca de R$1,15 milhão de doações de ex-alunos para a renovação do campus.

O plano para a captação dos recursos, chamado Aliança PUC-80, foi lançado em agosto do ano passado e já conseguiu alcançar R$ 1,15 milhão em doações, feitas, principalmente, por escritório de advocacia de ex-alunos da instituição.

Entre as primeiras ações com o recurso arrecadado está a reforma de 48 salas de aula, no campus Monte Alegre, em Perdizes, na oeste da capital. As melhorias incluíram a climatização central do prédio, pintura e adequação da iluminação.

Também foi construído um laboratório de jurimetria, em parceria com o escritório de advocacia Mattos Filho e a empresa de tecnologia Oracle. O espaço será voltado à aplicação de métodos estatísticos e computacionais para análise de dados jurídicos, permitindo, por exemplo, identificar tendências em decisões judiciais, prever resultados de processos, avaliar a eficiência do Judiciário e subsidiar políticas públicas na área.

Segundo o reitor Vidal Serrano, o laboratório irá potencializar um campo de estudo, cuja origem está ligada a pesquisas desenvolvidas na própria universidade e que ampliou sua relevância com a digitalização e ampliação dos bancos de dados do sistema judicial brasileiro.

"O currículo dos cursos de graduação precisam passar por atualizações e a universidade precisa acompanhar as inovações que o mundo exige. Quando eu me formei aqui na PUC em 1988, nem se falava em jurimetria. Hoje, não podemos formar um aluno sem esse conhecimento", disse Serrano.

Para ele, o laboratório vai permitir não apenas ensinar os alunos de graduação, como também proporcionar espaço para novas pesquisas nessa área.

As doações também permitiram a criação de uma sala Bloomberg, onde os estudantes poderão acompanhar dados financeiros, notícias em tempo real e análises de mercado. A ideia é que eles possam aprender a interagir com o ambiente do mercado financeiro ao vivo dentro da universidade.

"Um pouquinho do amor e respeito que os alunos têm pela PUC se materializou com essa mobilização para ajudar a universidade a se renovar. Essas doações foram muito bem-vindas e viabilizaram uma reforma importantíssima", disse Serrano.

Nas próximas semanas, também haverá o início de uma nova fase das reformas com obras estruturais no edifício Cardeal Motta, conhecido como o prédio velho do campus.

"Com as doações e complementação da Fundasp [Fundação São Paulo, que é mantenedora da universidade], nós conseguimos avançar no enfrentamento de demandas históricas da PUC-SP. Obras e reformas estruturais que não puderam ser feitas antes por falta de recursos, agora foram viabilizadas."