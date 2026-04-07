SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus interestadual caiu em um rio após se envolver em um acidente com dois carros na BR-222, em Pindaré-Mirim (MA). A colisão deixou dois mortos e ao menos 14 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu ontem com um ônibus e dois carros no km 218 da BR-222. Segundo os bombeiros, um dos carros era um Celta que rebocava um Up.

O motorista do ônibus e uma passageira morreram no local. Ao menos 14 pessoas ficaram feridas.

O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. O UOL entrou em contato com as secretarias de saúde de Pindaré-Mirim e Santa Inês, mas, até o momento, não houve retorno.

Uma equipe do 16º Batalhão de Bombeiros Militar foi mobilizada para o resgate. A causa da batida ainda não foi informada.

O ônibus fazia a linha Teresina-Goiânia quando saiu da pista após a colisão. Os passageiros que não precisaram de atendimento voltaram para Santa Inês em outro veículo.

O ônibus foi retirado do local por uma retroescavadeira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro Tático Aéreo (CTA) apoiaram o resgate.

O UOL procurou a PRF (Polícia Rodoviária Federal) para confirmar a dinâmica do acidente, mas ainda não tem retorno.