SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida Paulista passou a contar com uma nova área verde em meio ao fluxo intenso de pedestres. Após reforma, o Shopping Cidade São Paulo reabriu sua área externa, agora transformada em um jardim urbano de cerca de 4.800 metros quadrados.

A espaço tem espécies da mata atlântica e recebe públicos diversos ao longo do dia, como estudantes, trabalhadores e turistas. O local também pode abrigar ações de marcas e eventos pontuais.

Segundo o empreendimento, não há restrições de acesso, e a área permanece aberta 24 horas por dia. O local conta com conexão wi-fi disponível ao público.

O projeto é assinado pelo paisagista Benedito Abbud e teve investimento de R$ 5 milhões ao longo de sete meses. Segundo ele, a intervenção atualiza uma praça já existente e incorpora novos elementos ao espaço. "Na época, plantamos aproximadamente 100 novas árvores nativas para enriquecer a vegetação existente, da antiga mansão do Conde Matarazzo", afirmou.

De acordo com Abbud, o projeto busca manter uma área densa de vegetação em um ponto de grande circulação. "A ideia é criar um espaço envolto pelo verde em um trecho importantíssimo da avenida", disse. Ele também destaca a função de conexão urbana do espaço, que liga a avenida Paulista à rua São Carlos do Pinhal.

Entre as soluções adotadas, o paisagista menciona o uso de forração de tonalidade clara para aumentar a luminosidade do ambiente. O piso permeável, além de contribuir para a drenagem da água da chuva, também influencia o conforto térmico. "Por estar em contato com a terra, ele tende a manter o ambiente mais fresco."

O projeto também prevê a instalação futura de mobiliário, como mesas e cadeiras, além de possíveis quiosques voltados à alimentação e serviços. A intenção, segundo Abbud, é ampliar as formas de uso e permanência no espaço ao longo do dia.

A iluminação foi pensada para destacar elementos da vegetação e, ao mesmo tempo, evitar excesso de luminosidade. "À noite, enfatizamos determinados caules, trazendo uma iluminação de baixo para cima", afirmou.

Segundo o paisagista, a presença de vegetação densa também influencia o microclima da área. "A massa arbórea contribui para o sombreamento e a ventilação, além de ajudar na questão ambiental, já que as copas sombreiam o piso e reduzem a absorção de calor", afirmou. "Essas árvores ajudam a manter o ambiente mais fresco e a melhorar a qualidade ambiental da região."

O paisagismo interno foi desenvolvido por Renata Tilli, complementando a experiência do ambiente. A obra foi gerenciada pela Berton Engenharia e executada pela Innova TS. O projeto de acessibilidade é da Pimenta Associados, enquanto a iluminação leva a assinatura da Mingrone.

Na mesma região, outras áreas verdes incluem o Parque Prefeito Mário Covas, com cerca de 5.300 m², e o Parque Trianon, com mais de 36 mil m². Em comparação, o novo espaço é menor, mas se diferencia por estar diretamente integrado ao fluxo da avenida.