SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista vai alterar o clima de todo o estado nesta quarta-feira (8), com previsão de pancadas de chuva e ventania, mas ainda com a manutenção da sensação de calor.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça (7) um alerta laranja, de perigo, para tempestades em praticamente todo o estado durante todo o dia, com exceção dos extremos sul e oeste.

O boletim vale também para o centro-sul de Minas e Triângulo Mineiro, sul de Goiás e leste do Mato Grosso, além do oeste do Rio de Janeiro.

Nesses locais, o instituto prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, queda de granizo e descargas elétricas. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a quarta começará com tempo instável na região metropolitana da capital. As pancadas de chuva devem ganhar força entre a tarde e a noite.

Em relação às temperaturas, a mínima deve ser de 20°C e a máxima, de 28°C, com taxas de umidade relativa do ar entre 55% e 95%. O ideal é taxas acima de 60%, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde)

As outras regiões do estado também sofrerão os efeitos da frente fria desde a madrugada desta quarta. A Climatempo indica desde as primeiras horas da manhã, a pevisão é que áreas do interior paulista já podem começar a registrar pancadas de chuva. A faixa leste, onde estão a Grande São Paulo e o litoral, o dia inicia com muita nebulosidade e também pode ocorrer alguma chuva isolada pela manhã.

"O dia ainda será abafado em todo o estado de São Paulo e o sol pode aparecer, mas sempre entre muitas nuvens. Ao longo do período, as pancadas ocorrem de forma moderada a forte, com risco de temporais isolados, especialmente pelo interior do estado. Na faixa leste, incluindo a capital e região metropolitana, as instabilidades aumentam ao longo do dia, com maior risco de pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde e à noite. Há risco de raios de rajadas de vento moderadas a fortes", prevê a meteorologista da Climatempo Jade Ramos.

VENTANIA PODE SUPERAR OS 100 KM/H NO RIO GRANDE DO SUL

Segundo o Inmet, praticamente todo o país deve ter chuvas intensas nesta quarta-feira. A situação mais complicada prevista é no litoral do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre até o extremo sul do estado, onde deve ocorrer ventania extrema com rajadas acima dos 100 km/h, devido a um ciclone extratropical que passa pelo oceano próximo à costa.

O Inmet emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, até a meia-noite, indicando grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, quedas de árvores e grandes transtornos no transporte rodoviário, além de grande impacto em plantações.